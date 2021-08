Drei Frauen im Alter zwischen 30 bis 34 Jahren „bedienten“ sich aus einem in der Neustadter Straße aufgestellten Kleidercontainer. Wie die Polizei mitteilt, hat am Sonntagmittag gegen 14.15 Uhr ein Zeuge beobachtet, wie die drei Personen aus dem Einschubfach des Kleidercontainers Sachen herausholten, daraufhin rief er bei der Polizei an. Aufgrund der Personenbeschreibung des Zeugen konnten die drei Frauen schnell gestellt und kontrolliert werden. Die Damen führten auch Kleidungsstücke in Plastiktüten mit sich, informieren die Beamten. Das entwendete Diebesgut wurde wieder in den unbeschädigten Kleidercontainer geworfen. Gegen die Frauen wurde laut Polizei ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.