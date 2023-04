Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Wochenende sind mehrere Dutzend Freiwillige in Dannstadt-Schauernheim und Mutterstadt ausgeschwärmt, um Streumüll einzusammeln. Während an einigen Stellen offenbar immer mehr Abfall illegal entsorgt wird, gibt es in anderen Bereichen aber auch Silberstreifen am Horizont.

Zum dritten Mal in Folge hat die Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim die Bürger zum Müllsammeln in der Gemarkung aufgerufen. Wie schon im Vorjahr beeinflusste die Corona-Pandemie die Organisation