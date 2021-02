Einen Dreck-Weg-Tag veranstaltet die Ortsgemeinde in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Heimatkreis sowie allen Fraktionen des Gemeinderats am Samstag, 27. Februar. Auf Grund der Corona-Einschränkungen gibt es keinen allgemeinen Treffpunkt und auch das gemeinsame Mittagessen muss entfallen.

Während des Müll-Sammelns sind die geltenden Corona-Regeln einzuhalten. Die Gemeinde ist in fünf Sammel- und Verantwortungsbezirke eingeteilt. Helfer werden gebeten, sich an die jeweils Verantwortlichen zu wenden: Dannstadt-Ost, CDU-Fraktion, Elmar Burkhardt, Telefon 06231/941750; Dannstadt-West bis Kreisstraße Richtung Böhl, SPD-Fraktion, Robin Weller, 06231/9582139; Dannstadt-West, ab Kreisstraße, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Ralf Klein, 06231/916717; Schauernheim-Ost, FDP-Fraktion, Mark Hauck, 06231/652310; Schauernheim-West, Kultur- und Heimatkreis, Thomas Keck, 06231/929940. Bilder vom Dreck-Weg-Tag und von Kuriositäten von der Sammelaktion, die im Amtsblatt veröffentlicht werden dürfen, können bis 6. März an Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann geschickt werden: E-Mail ManuelaWinkelmann@og-daschau.vgds.de.