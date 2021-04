Schlecht gelaufen in mehrfacher Hinsicht ist für einen 30-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis eine Verkehrskontrolle durch zwei Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am Donnerstagabend. Denen war er auf der A650 mit seinem auffällig getunten BMW aufgefallen, sie kontrollierten ihn an der Anschlussstelle Ruchheim. Dabei stellten sie fest, dass das Fahrwerk und die Rad- und Reifenkombination von einer technischen Prüfstelle hätte abgenommen werden müssen – die Betriebserlaubnis des BMW war deswegen laut Polizei erloschen. Das wiederum war dem Fahrer schon vor zwei Wochen bei einer Polizeikontrolle in Speyer gesagt worden. Der 30-Jährige war zwar tatsächlich bei einer Prüfstelle vorgefahren, hatte jedoch die Abnahme wegen weiterer erheblicher Fahrzeugmängel nicht erhalten. Da er trotzdem das Fahrzeug weiter nutzte, erwarten ihn laut Polizei nun neben einem empfindlichen Bußgeld auch mögliche Sanktionen der Zulassungsstelle. Die Weiterfahrt wurde untersagt.