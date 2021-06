Die Sauna des „Bademaxx“-Schwimmbads in Speyer öffnet am Freitag, 25. Juni, wieder für Gäste. Saunieren dürfen laut einer Mitteilung der Stadtwerke Speyer (SWS), die Betreiber des Schwimmbads sind, allerdings nur vollständig geimpfte, genesene oder negativ auf das Coronavirus getestete Personen. Diese Regelung gilt nicht für das „Bademaxx“-Freibad, das bereits seit 2. Juni wieder geöffnet hat. Besucher können laut Pressemitteilung täglich zwischen 14 und 20 Uhr in die Sauna kommen. Montags ist Damensauna, dienstags bis sonntags ist sie für alle geöffnet. Der Eintrittspreis bleibt laut SWS bei 15 Euro pro Person. 70 Personen dürfen gleichzeitig den Saunabereich besuchen. Tickets gibt es unter www.bademaxx.de, in der „MeinSpeyer“-App und im Kundenzentrum der Stadtwerke Speyer in der Industriestraße.