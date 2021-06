„Das Bademaxx-Freibad kann am 11. Juni geöffnet werden. Eine Testpflicht für Besucherinnen und Besucher besteht nicht“, so das Fazit von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler zur 22. Corona-Bekämpfungsversordnung der Landesregierung, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Das Betriebs- und Hygienekonzept für das Freibad werde derzeit an die Vorgaben angepasst, ergänzte Wolfgang Bühring, Geschäftsführer der Stadtwerke Speyer, Betreiber des Bademaxx. Das Konzept sieht wieder eine Öffnung in zwei Zeitspannen (vormittags 8 bis 12.30 Uhr, nachmittags 13.30 bis 19.30 Uhr) vor, in denen jeweils maximal 500 Personen das Bad besuchen können. Der Zutritt ist wie in der vergangenen Saison mittels Online-Tickets möglich, die ab 8. Juni über die Bademaxx-Homepage und die MeinSpeyer-App gebucht werden könnten. Badegäste ohne Internetzugang können die Tickets im Kundenzentrum der Stadtwerke in der Industriestraße erwerben.

Die neue Verordnung ermöglicht auch die Öffnung von Saunaeinrichtungen. „Wir können die Sauna am 25. Juni öffnen“, sagte Bühring dazu. Der Besuch wird von 14 bis 20 Uhr möglich sein. Pflicht ist allerdings ein negativer Corona-Test oder eine vollständige Impfung. Während der Öffnungszeiten können 70 Personen die Sauna besuchen.

Über die Öffnung von Hallenbädern wurde in der neuen Verordnung noch nicht entschieden. „Eine Öffnung des Bademaxx-Hallenbades könnte ab 28. August, dem Ende der Sommerferien angestrebt werden“, informierte Bühring.