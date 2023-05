Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erfolglos haben ein 31-Jähriger und ein 41-Jähriger in der Nacht des 16. März versucht, in Bobenheim-Roxheim einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Unterwegs waren die Männer mit einem Auto, das der 31-Jährige drei Tage zuvor in Enkenbach-Alsenborn gestohlen hatte. Am Mittwoch wurden beide in einem Verfahren am Amtsgericht Frankenthal von Richter Thomas Henn verurteilt.

Sieben Monate Haft wegen versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall lautete das Urteil für den 41-Jährigen, der in Kaiserslautern wohnt. Der 31-Jährige wurde zu einem