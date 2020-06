Auf zwei Supermarkt-Parkplätzen in Mutterstadt und Schifferstadt waren Diebe unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, wurden am Freitag zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr aus zwei unverschlossenen Fahrzeugen auf dem Parkplatz des Real-Markts in Mutterstadt und des Kaufland-Markts in Schifferstadt unter anderem eine Tasche, Fahrzeugdokumente und ein Geldbeutel von einem unbekannten Täter gestohlen. Die Beamten warnen, Fahrzeuge immer zu verschließen – auch wenn man dieses nur kurz verlässt. Sonst biete man Dieben eine günstige Gelegenheit, Beute zu machen. Auch sollten im Fahrzeug keinerlei Wertgegenstände zurückgelassen werden. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.