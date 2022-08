Zwischen Neuer Pforte und Rathausparkplatz und auf dem Messplatz wird von Samstag bis Montag, 27. bis 29. August, Kerwe gefeiert.

Die Kerwe-Gemeinschaft, das sind elf Mutterstadter Vereine und die Gemeindeverwaltung, hat wieder ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Los geht es am Samstag, 27. August, um 16 Uhr mit der Bewirtschaftung von Festzelt und Freifläche am Rathaus. Um 19 Uhr wird Bürgermeister Hans Dieter Schneider (SPD) dann die Kerwe mit Fassbieranstich ganz offiziell eröffnen. Musikalisch sorgt ab 19.30 Uhr die Partyrockband Access Denied an diesem Abend für Feststimmung.

Am Sonntag steht um 10 Uhr der traditionelle ökumenische Kerwe-Gottesdienst mit der Band Regenbogen auf dem Programm. Ab 11 Uhr öffnen die Stände im Festzelt und auf der Freifläche. Um 13 Uhr startet der verkaufsoffene Sonntag des Gewerbevereins im Ortszentrum mit Ausstellungen und Kunstmarkt. Dabei kommen Fans von historischen Traktoren, präsentiert von den Oldtimerfreunden Dannstadt, und Motorrädern, ausgestellt vom Freundeskreis Oldtimer-Motorräder, auf ihre Kosten. Auf dem Kunstmarkt gibt es Handwerkskunst aller Art – von Schmuck über Deko bis Selbstgenähtes. Dazu musizieren ab 14 Uhr der Handharmonikaclub Mutterstadt und ab 18.30 Uhr die Party-Band Music Mix.

Ausstellung mit Da-Vinci-Modellen

Am Montag, 29. August, gibt es einen Frühschoppen der Mutterstadter Betriebe, Vereine und Freunde. Sportlich wird es am Nachmittag, dann startet zum 38. Mal das Kerwe-Radrennen mit Start und Ziel in der Ludwigshafener Straße. Um 16.30 Uhr starten die Amateure und ringen um den Preis der Gemeinde und der Sparkasse Vorderpfalz. Für die Elite der Amateure und Profis fällt um 18 Uhr der Startschuss für das Rennen um den Großen Preis der Firma Zeller-Recycling. Für Musik sorgt ab 18.30 Uhr die Band Hossa.

An allen Kerwe-Tagen lädt der Historische Verein im Historischen Rathaus zu der Ausstellung „Leonardo da Vinci – Ein Universalgenie im Mittelalter – sein Leben – seine Zeit – sein Werk“. Gezeigt werden rund 80 Modelle, die der Bobenheim-Roxheimer Rainer Brand nach den originalen Skizzen nachgebaut hat. Vernissage ist bereits am Vorabend der Kerwe – am Freitag, 26. August, um 19.30 Uhr. Während der Kerwe ist die Ausstellung geöffnet: am Samstag und Montag, jeweils von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. An allen drei Tagen wird Rainer Brand von 16 bis 17.30 Uhr mit einem Vortrag in Leben und Werk des Universalgenies einführen. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Messplatz ist während der Kerwe und sogar noch bis Dienstag, 30. August, der Vergnügungspark mit Karussells und Buden geöffnet.