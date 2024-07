Eine Station für Brief- und Paketdienstleistungen hat die Deutsche Post am vergangenen Donnerstag in Bobenheim-Roxheim in der Otto-Karch-Straße 44 (Ortsteil Roxheim) in Betrieb genommen – die erste in der Gemeinde. Der Automat ist rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zugänglich. Er bietet laut einer Pressemitteilung „nahezu alle Postdienstleistungen, die Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen“. Der Kauf von Marken sei ebenso möglich wie der Versand von Briefen und Paketen. Auch der Empfang von DHL-Paketen sei – nach einer Registrierung – an der Poststation mit 45 Paketfächern möglich.

Der Automat wird über einen Touchscreen bedient. Die Station hat einen integrierten Briefkasten sowie Paketfächer. Brief- und Paketmarken können bargeldlos mit allen gängigen EC-Karten, mit Visa- und Master Card sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden. Die Nutzung der Poststation ist nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden, schreibt das Unternehmen weiter.