Die politischen Gremien haben den Weg für schnelleres Internet freigemacht. In der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim möchte der Anbieter ab Juni den Bedarf erkunden. In Maxdorf dauert es noch.

Das noch schnellere Breitbandinternet sollen Glasfaserkabel ermöglichen, die bis zu den Haushalten und in die Privathäuser hinein verlegt werden. Die versprochenen Geschwindigkeiten werden laut Deutsche Glasfaser je nach Tarif zwischen 300 beim günstigsten und 1000 Megabit pro Sekunde beim teuersten beim Herunterladen von Daten (Download) liegen und beim Hochladen (Upload) zwischen 150 und 500 Mbit/s.

Nach Präsentationen in den Räten hatten die Politiker in allen beteiligten Kommunen der Verbandsgemeinden Dannstadt-Schauernheim und Maxdorf der Kooperationsvereinbarung mit dem Unternehmen zugestimmt. Von Anfang Juni an wolle die Deutsche Glasfaser nun in ihren Gemeinden die Nachfrage bündeln, teilen Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann (Dannstadt-Schauernheim) und ihr Amtskollege Walter Schmitt (Hochdorf-Assenheim) mit. Dabei wirbt der Konzern für seine Angebote und versucht, genug Kunden zu gewinnen, damit sich das Vorhaben für ihn lohnt. Die VG Maxdorf hatte erst ein wenig später zugestimmt. Der Start der Nachfragebündelung ist noch offen.