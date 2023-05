Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises hat am Mittwoch erstmals Angaben zu den Corona-Infektionszahlen in den einzelnen Ortsgemeinden gemacht. Laut Landrat Clemens Körner (CDU) gibt es keine Ortsgemeinde mehr, in der es noch keine Corona-Fälle gegeben hat.

Vor zweieinhalb Wochen hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz beschlossen, dass Behörden anfragende Medien auch über die Corona-Infektionszahlen in kleinen Orten informieren müssen.