Auf dem kürzlich erweiterten Gewerbegebiet Dannstadt-Ost, das gut an das Autobahnnetz angebunden ist, soll ein Logistikzentrum entstehen. Von den 13,45 Hektar Erweiterungsfläche will die IFCO Systems GmbH rund ein Drittel für sich beanspruchen: 41.500 Quadratmeter hat das Unternehmen für sich reserviert.

Auf zirka 20.000 Quadratmetern sollen Produktions-, Lager- und Technikflächen entstehen, auf 1100 Quadratmetern Büro- sowie auf rund 2200 Quadratmetern Mezzaninflächen, sprich: Zwischenetagen oberhalb der Hallenräume. Auf den Außenflächen möchte IFCO sechs Lkw- sowie rund 54 Pkw-Stellplätze bauen. Umgesetzt wird das gesamte Bauvorhaben von der Firma Panattoni, Projektentwickler für Industrie- und Logistikimmobilien. Die Übergabe ist für September 2022 vorgesehen.

Mit Kunden in mehr als 50 Ländern und weltweit mehr als 325 Millionen in Umlauf befindlichen Kunststoffbehältern ist IFCO nach eigenen Angaben der weltweit führende Anbieter von Mehrwegbehältnissen für Frischeprodukte im Lebensmittelbereich. Wie IFCO in seiner Pressemitteilung beteuert, setzt das Unternehmen mit dem Neubau Maßstäbe bei Nachhaltigkeit, Klima-, Arten- und Umweltschutz. So sollen die Außenanlagen mit parkähnlichen Strukturen für einen Wohlfühlfaktor der Mitarbeiter sorgen. Die Anlage werde mit mehr Sträuchern und Bäumen geplant, als es der Bebauungsplan vorschreibe. Zudem würden Flächen mit Wildblumenwiese und Teich angelegt sowie Nistkästen für Vögel und Insekten installiert.

Auf politischer Ebene vor Ort fiel die Entscheidung für das Vorhaben und den Zuschlag in den nichtöffentliche Teilen der Gremien.