In der Verbandsgemeinde Maxdorf herrscht die Sorge, dass die Feuerwehr womöglich nicht ausrücken kann – denn die Tore an den Gerätehäusern in Maxdorf und Fußgönheim haben Mängel. Bei der Diskussion im Verbandsgemeinderat ging es auch um die Frage, wer wann von den Schäden wusste.

Bei der Wartung der Tore an den Feuerwehrgerätehäusern in Fußgönheim und Maxdorf seien überraschend Schäden entdeckt worden, die unverzüglich