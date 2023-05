Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Große Probleme bereitet die Pandemie den weiterführenden Schulen, was die Berufsorientierung angeht: Es stehen nicht genügend Praktikumsplätze zur Verfügung. Die Realschulen plus in Dudenhofen und Lingenfeld haben auf die Entwicklung reagiert.

Die Jugendlichen, die einen Abschluss an der Realschule plus in Dudenhofen anstreben, hätten eigentlich demnächst ein Berufspraktikum absolvieren sollen. „Normalerweise ist Anfang