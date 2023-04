Landtagsabgeordneter Michael Wagner (CDU) hat sich wegen der Zustände an der Dudenhofener Clemens-Beck-Grundschule mit einer kleinen Anfrage an die Landesregierung gewandt. Die Antwort habe die Berichte der Eltern „in schlimmster Weise“ bestätigt.

Eltern beklagen, dass in der Schule, häufig ein großer Teil der Lehrer krank sei, Klassen deshalb aufgeteilt würden oder Unterricht ganz ausfallen. Wagner, der sich auch schon mit Eltern wegen des Problems getroffen hat, ließ nun den Personalausfall zwischen 1. Dezember und 31. März abfragen. Wie aus der Antwort der Landesregierung hervorgeht, war kein Tag dabei, an dem alle Lehrkräfte zur Verfügung standen. In der Regel fehlten zwischen drei und sechs der 18 festen und voll ausgebildeten Lehrkräfte. „Wie da Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig von einer verlässlichen Unterrichtsversorgung sprechen kann, ist mir schleierhaft“, kritisiert Wagner.

Ein krankheitsbedingter Ausfall sei angesichts der Belastung der Lehrer durchaus nachvollziehbar. „Wenn dem aber so ist, muss das Land handeln, um eine Stetigkeit des Kollegiums der Grundschule Dudenhofen bestmöglich sicherzustellen“, findet Wagner. Die Aufsichtsbehörde ADD müsse unverzüglich handeln, fordert der Abgeordnete.zin