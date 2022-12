Passiert ist es bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, die Polizei sucht jetzt aber Zeugen: Aus einem umzäunten Gelände zwischen der Autobahnausfahrt und dem Ortseingang haben Diebe 40 Tannen eines Christbaumverkäufers gestohlen. Der entstandene Schaden wird von den Beamten auf zirka 2000 Euro geschätzt. Wem in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges aufgefallen ist, möge sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter 06235 4950 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp melden.