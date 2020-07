Schlecht gesicherte Ladung und ein Fahrzeug mit „Überhöhe“: Bei einer Kontrolle des Schwerlastverkehrs haben Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim einiges zu beanstanden. Drei Stunden lang, von 11 bis 14 Uhr, haben die Polizisten am Mittwoch auf der A 65 bei Mutterstadt die Lkws kontrolliert. Bei einem in Bulgarien zugelassenen Sattelzuggespann stellten sie fest, dass das Ladegut nicht ordnungsgemäß gesichert wurde. Die Polizeibeamten untersagten dem 49 Jahre alten Kraftfahrzeugführer die Weiterfahrt bis zur ordnungsgemäßen Nachsicherung.

Überhöhe wegen kaputter Federung

Ferner musste ein in Belgien zugelassenes Sattelzuggespann die kritische Prüfung der Autobahnpolizeibeamten bestehen. Bereits während der Einfahrt auf das Gelände zur Rastanlage Dannstadt-West hegten die Experten den Verdacht, dass das Fahrzeug die in Deutschland geltende Maximalhöhe von vier Metern überschritt. Die Messung des Gespanns ergab tatsächlich 4,12 Meter. Eine Ausnahmegenehmigung für die Überhöhe konnte der Fahrer nicht vorweisen. Ursache war laut Polizei ein technischer Defekt an der Luftfederung. Auch der 42 Jahre alte Fahrer durfte nicht weiterfahren. In beiden Fällen wurden gegen Fahrzeugführer und -halter Bußgeldverfahren eingeleitet.