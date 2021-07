Die Schausteller aus dem Speyerer Domgarten haben 1650 Euro an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen gespendet. Das Geld stammt laut Mitteilung der Stadtverwaltung aus einem Teil der Erlöse aus der „Brezelwoche“, die vergangene Woche im Domgarten stattgefunden hat. Sieben Tage lang haben die Schausteller dort Aktionen auf die Beine gestellt – von Lebkuchenherzen bemalen bis hin zum romantischen Abend bei Kerzenschein für Paare. Auch der Stadtvorstand rund um Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hat sich dort engagiert und jeweils eine Stunde lang beim Verkauf der Waren geholfen. Das Geld, das in dieser Zeit eingenommen wurde, haben die Schausteller anschließend für die Spende an das Kinderhospiz verdoppelt. „Die Spendenübergabe hat wieder einmal gezeigt: Speyer ist gelebte Solidarität. Dass eine solche Aktion von allen Seiten mitgestaltet wurde und in so kurzer Zeit eine Spende in dieser Höhe eingenommen werden konnte, macht mich stolz“, wird die OB in einer Pressemitteilung zitiert.