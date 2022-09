Die Polizei sucht einen Brennholzdieb. Der Vorfall hat sich ersten Ermittlungen zufolge jedoch schon am Freitag zwischen 17 und 18 Uhr in der Ludwigstraße in Böhl ereignet, am Samstag war der Diebstahl vom Sohn des Bewohners entdeckt worden, der sich gerade erst zwei Ster Holz im Wert von 300 Euro hatte liefern lassen. Am Freitagabend war laut Polizei ein etwa 60 Jahre alter Mann, zirka 1,60 Meter groß, kräftige Statur, kurze blonde Haare und Dreitagebart, dabei gesehen worden, wie er das Holz aus dem Vorgarten in einen an einem Motorroller angebrachten Anhänger lud. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Schifferstadt in Verbindung zu setzen, Telefon 06235 4950.