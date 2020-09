In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte bei Waldsee einen Bootstrailer, auf dem ein schwarz-graues Jet-Ski geladen war, gestohlen. Der Trailer war laut Polizei in der Rheinauenstraße auf den Parkplätzen am Marxweiher abgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.