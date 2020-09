„Deutlich betrunken“ ist ein Fahrradfahrer am frühen Sonntagabend in Mutterstadt unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann auf der Robert-Koch-Straße. Zwei Zeugen meldeten sich bei den Beamten und berichteten von dem Mann, der mehrmals mit dem Fahrrad stürzte und sich dadurch leicht verletzte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Der Mann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Auch eine Blutprobe wurde entnommen.