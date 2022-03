Am Freitagabend ist ein Sanitäter bei einem Einsatz in Waldsee geschlagen worden. Zuvor war ein Mann mit 1,85 Promille im Blut in der Neuhofener Straße gestürzt. Ein Passant rief laut Polizeibericht die Freundin des 25-Jährigen an, die den Rettungsdienst alarmierte. Nachdem ein Sanitäter vor Ort das Krankenhaus ins Spiel brachte, schlug der Betrunkene ihm ins Gesicht. Weil der Mann auch beim Eintreffen der Polizei noch aggressiv war, wurde er gefesselt. Die herbeigeeilte Freundin und deren Mutter wollten den Betrunkenen nicht mehr mitnehmen. Er musste zum Ausnüchtern in Polizeigewahrsam. Ihn erwartet eine Strafanzeige.