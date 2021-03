„Immerhin gab es keine Verletzten“, kommentiert die Polizei einen Verkehrsunfall in der Albert-Schweitzer-Straße in Dannstadt-Schauernheim. Ein Lkw-Fahrer war am frühen Mittwochmorgen auf einen geparkten Wagen aufgefahren, der dadurch auf ein anderes geparktes Auto geschoben wurde. Heißt konkret: drei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei bei dem Lkw-Fahrer übrigens einen Wert von 2,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein beschlagnahmt.