Krawall im Medardusring, das wird der Polizei am Montagabend gegen 22 Uhr gemeldet. Eine Streife wird nach Mutterstadt geschickt, um zwei Personen zu überprüfen, die schreiend durch den Ort liefen. Einer der Männer habe zudem eine Bierflasche zu Boden geworfen, wäre über sein Fahrrad gefallen und habe mit diesem einen geparkten Pkw beschädigt. Die Polizisten fanden die Männer. Der Mann, der über sein Rad gefallen war, hatte laut Atemalkoholtest 1,63 Promille und musste aufgrund seines Verhaltens bis zum Morgen in Gewahrsam genommen werden. Für das Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auch die zweite Person war alkoholisiert. Der Wert lag den Beamten zufolge mit 1,02 Promille und damit unter der Strafbarkeitsgrenze einer alkoholisierten Fahrradfahrt ohne Ausfallerscheinungen, weshalb dessen Fahrrad verschlossen vor Ort abgestellt und damit die Weiterfahrt unterbunden wurde. Darüber hinaus wurde der Schaden am Pkw polizeilich aufgenommen und die Glasscherben beseitigt, heißt es im Polizeibericht.