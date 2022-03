Jugendliche, die Außenspiegel an parkenden Autos abtreten würden, meldete ein Anwohner am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr in der Dudenhofener Mozartstraße. Die Polizei kontrollierte nach eigenen Angaben die alkoholisierten jungen Leute und identifizierte diese als Täter. Die Beamten konnten nur an einem Auto einen Schaden feststellen. Die Polizei bittet weitere Geschädigte, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.