Ein Verfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung erwartet zwei Männer nach einem Vorfall am Sonntagmorgen in Waldsee. Laut Polizei hatten ein 37-Jähriger und ein 25-Jähriger gegen eine Tür getreten und diese beschädigt. Als ein 27-jähriger Mitbewohner die beiden damit konfrontierte, wurde dieser am Hals gepackt und nach hinten gerückt. Die beiden Männer, die die Tür beschädigt hatten, standen unter erheblichem Alkoholeinfluss. Dem 25-Jährigen, der einen Atem-Alkoholwert von 3,71 Promille hatte, wurde zunächst aufgrund seines aggressiven Verhaltens von der Polizei ein Platzverweis erteilt. Da er diesem nicht nachkam, wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen.