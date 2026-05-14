Eine betrunkene Radfahrerin hat in Fußgönheim am Mittwochabend gegen 19 Uhr randaliert. Wie die Polizei mitteilt, wurden Beamte zunächst zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall nach Fußgönheim gerufen. Dort stellte sich heraus, dass eine 39-jährige Radfahrerin aus Fußgönheim mit einem 25-jährigen Autofahrer aus Ludwigshafen in Streit geraten war. Hintergrund hierfür soll der unsichere Fahrstil der Radlerin gewesen sein. Bei dem Streit beleidigte die Frau den Mann laut Polizeibericht und trat gegen sein Fahrzeug. Auf dem Weg nach Hause soll sie zudem einen Glaskasten vor dem Rathaus zerschlagen haben. Mit einer Blutentnahme auf der Dienststelle war die betrunkene Fußgönheimerin nicht einverstanden und beleidigte die Beamten. Sie muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten.