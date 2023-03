Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die kleine Jugendkammer des Landgerichts Frankenthal hat am Dienstag einen 20-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in einer Berufungsverhandlung vom Vorwurf der Brandstiftung freigesprochen. Dabei ging es unter anderem um den Brand einer Sandwaschanlage in Bobenheim-Roxheim im August 2018.

Im Dezember war der junge Mann vom Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Frankenthal wegen Brandstiftung verwarnt und zu 100 Arbeitsstunden verurteilt worden. Dagegen legte der zum Tatzeitpunkt der Feuerwehr