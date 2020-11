Die Südpfälzische Kunstgilde mit Sitz in Bad Bergzabern bietet seit Oktober in Form des KunstKalenders auf der Website der Gilde eine Begegnung mit Kunst und Künstlern der Kunstgilde für alle. Ab sofort ist der November-Kunstkalender auf der Website der Südpfälzischen Kunstgilde als Video online.Auch im aktuellen werden vier Künstlerinnen und Künstler der Gilde vorgestellt. Zu finden sind die Beiträge unter „Aktuell“ oder „KunstKalender“. Es sind jeweils Geburtstagskinder des betreffenden Monats, die ausgelost wurden und und so einen virtuellen Einblick in ihre Kunst ermöglichen.

Die Künstler Gabriele Schubert aus Bad Bergzabern, Sonja Tausch-Tremel, Heuchelheim-Klingen, Andreas Hella, Wörth, und Bernhard Staudenmayer, Dudenhofen, sind diesen Monat mit ihren Exponaten unter http://www.kunstgilde-art.de zu finden. Der Betrachter soll viel Freude und Inspirationen bei diesem virtuellen Spaziergang haben, der von Martin Loos aus Frankfurt mit ansprechender Gitarrenmusik untermalt wird.

Die Introfotos stammen von Susanne Judt und die Gestaltung des KunstKalenders hat Monika Cirica-Schneider übernommen, für die Präsentation auf der Website stehen Michael Müller und Sonja Tausch-Treml.