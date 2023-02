„Winterglühen“ für den guten Zweck: Zum siebten Mal hat der CDU-Gemeindeverband Dannstadter Höhe am Dienstag seine Benefizaktion veranstaltet. Vor dem historischen Rathaus in Assenheim wurden Glühwein, Kinderpunsch, Bratwürste, Kuchen, Muffins und Waffeln angeboten – gefertigt von zahlreichen Bäckern aus den CDU-Ortsverbänden Dannstadt-Schauernheim, Hochdorf-Assenheim und Rödersheim-Gronau, und abgegeben mit der Bitte um eine Spende. Der gesamte Erlös – am Ende waren es genau 1421,84 Euro – kommt laut CDU in diesem Jahr der ökumenischen Speisekammer für die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim zugute. „Wir sind absolut begeistert, dass unsere Veranstaltung noch immer so gut bei der Bevölkerung ankommt“, sagt Christoph Saliba, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes. Das Winterglühen findet abwechselnd in einer der Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim statt.