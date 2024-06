Bin ich vergesslich, oder ist der Mann, der mich zu kennen behauptet, ein Betrüger? Über dieser Frage hat ein älterer Leser gegrübelt, bis er sich an die RHEINPFALZ wandte. Deren Anfrage beim Polizeipräsidium verschafft Klarheit: Da sollte der Senior doch tatsächlich übers Ohr gehauen werden.

Der Mann aus der Verbandsgemeinde Leiningerland, dem der Betrugsversuch passiert ist, möchte nicht, dass sein Name in der Zeitung steht, nennen wir ihn also Heinz Reuter. Er möchte