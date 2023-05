Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 60 Jahren gehen Lothar und Katharina Rau aus Schifferstadt gemeinsam durchs Leben. Am Mittwoch feiert das Paar seine Diamantene Hochzeit – wegen der Coronavirus-Pandemie leider alleine. Doch der Reihe nach.

Kennengelernt haben sich der heute 81-Jährige und seine ein Jahr jüngere Frau an einem Samstagabend im September 1958. Er wohnte in Ludwigshafen, sie in Schifferstadt. „Von dort kam sie mit drei