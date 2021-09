Ein Autofahrer hat am Montagmorgen bei einem Überholmanöver auf der B39 zwischen Haßloch und Dudenhofen einen Audi von der Fahrbahn gedrängt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte um 5.50 Uhr zunächst der 31-jährige Audi-Fahrer den unbekannten zweiten Fahrer überholt. Daraufhin setzte dieser ebenfalls zum Überholen an. Da er jedoch zu früh wieder einscherte, drängte er dabei den Audi von der Fahrbahn ab, woraufhin dieser mit einem Leitpfosten kollidierte. An dem Audi entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Gegen den bislang unbekannten Unfallverursacher, der seine Fahrt einfach fortsetzte, wurden Ermittlungen eingeleitet.