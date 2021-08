In der Wörthstraße in Waldsee sind von Montag auf Dienstag ein Bagger und ein Traktor, die auf einer Baustelle standen, beschädigt worden. Die unbekannten Täter haben nach Angaben der Polizei die Scheiben eingeworfen und versucht die Türen der Fahrzeuge aufzuhebeln. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schifferstadt zu melden unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.