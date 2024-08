Vorsicht Baustelle auf der L530 ab Montag, 19. August. Start der Bauarbeiten ist auf der Straße Am Rathausplatz in Dannstadt. Das ist der erste von vier Bauabschnitten. Auch Rad- und Gehwege werden teils erneuert.

Der Landesbetrieb Mobilität in Speyer teilt mit, dass ab Montag, 19. August, die Sanierung der Fahrbahn auf der L530 zwischen Hochdorf-Assenheim und Mutterstadt, auf einer Länge von etwa einem Kilometer beginnt. Die Arbeiten starten innerhalb des Ortsteils Dannstadt. Begonnen wird laut LBM mit dem dritten von vier Bauabschnitten auf der Straße Am Rathausplatz von etwa Höhe Robert-Koch-Weg bis zum Edeka-Markt. Dieser Abschnitt soll in etwa drei Wochen fertiggestellt werden und ist in dieser Zeit für den Verkehr voll gesperrt. Im gleichen Zeitraum wird auch ein Teilbereich des Rad- und Gehweges von Höhe der Autobahn A61 bis zur Ortseinfahrt Dannstadt-Schauernheim saniert, teilt der Landesbetrieb weiter mit. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt über die parallel verlaufende A65. Für die weiteren Bauabschnitte will der LBM Speyer zu gegebenem Zeitpunkt weitere Pressemitteilungen veröffentlichen. Die Gesamtmaßnahme werde, je nach Witterung, voraussichtlich bis Mitte Dezember 2024 andauern. Die Baukosten der gesamten Straßenbaumaßnahme belaufen sich insgesamt auf rund 950.000 Euro. Verkehrsteilnehmer können für aktuelle Mobilitäts-Informationen den LBM-Link zum Mobilitätsatlas nutzen www.verkehr.rlp.de.