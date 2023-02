Für Grundschüler werden Lernpaten gesucht. Die Mutterstadter Bürgerstiftung wirbt und informiert zusammen mit dem Kinderschutzbund für das Projekt mit Info-Veranstaltungen.

Das Lernpatenprojekt wird laut Bernd Feldmeth von der Bürgerstiftung seit vielen Jahren erfolgreich in Mutterstadt praktiziert, doch nun möchte man noch mehr Menschen als Lernpaten gewinnen. Die Bürgerstiftung Mutterstadt kooperiert mit dem Kinderschutzbund Neustadt Bad Dürkheim und unterstützt das Lernpatenprojekt in Mutterstadt finanziell.

„Vor allem Kinder in materiell oder sozial schwierigen Lebenssituationen oder mit Fluchthintergrund haben es leider oft schwer, in der Schule erfolgreich zu sein“, berichtet Bernd Feldmeth. Lernpaten unterstützten diese Kinder mindestens ein bis zwei Stunden wöchentlich individuell. So könnten die „Patenkinder“ allmählich Selbstvertrauen in die eigenen Stärken entwickeln. Dabei soll nicht schulischer Stoff wie das Einmaleins oder Rechtschreibung vermittelt werden, sondern sich eine herzliche und vertrauensvolle Beziehung zum Paten entwickeln, der zuhört, Alltagstipps gibt und das Kind so fördert. Für diese Aufgabe werden die Lernpaten vom Kinderschutzbund geschult und auch weiter von Fachkräften, den Lernpatenmentoren, begleitet.

Für alle Interessierten gibt es am Donnerstag, 9. Februar, um 18 Uhr beim Kinderschutzbund Neustadt, Hindenburgstraße 1, eine Informationsveranstaltungen in Präsenz. Am Montag, 13. Februar, 19 Uhr, wird online über Zoom genau informiert. Eine Anmeldung ist per E-Mail an info@buergerstiftung-mutterstadt.de möglich. Unter dieser Adresse werden auch Fragen vorab beantwortet. Bei den Veranstaltungen erfahren die Teilnehmer auch, wie man sich noch ehrenamtlich beim Kinderschutzbund engagieren kann.