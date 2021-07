Der Bürgerservice der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim ist künftig über einen zentralen Kontakt schnell und einfach erreichbar. Das teilt die Verwaltung selbst mit. Wähle man die Telefonnummer 06231/401-222, so melde sich die nächste freie Mitarbeiterin des Bürgerservice-Teams. E-Mails an buergerservice@vgds.de können ebenfalls vom gesamten Team bearbeitet werden, heißt es in der Mitteilung. Insbesondere für allgemeine Fragen von A wie Ausweis bis Z wie Zugezogen ist der zentrale Kontakt gedacht. Daneben sind die einzelnen Mitarbeiterinnen des Bürgerservices nach wie vor persönlich über die jeweilige Durchwahl erreichbar. Unverändert bleibt auch der Kontakt zur Rathaus-Information: Telefon 06231/4010 und E-Mail info@vgds.de.