„Vorhang auf“ heißt es bei der Palatia Böhl im Oktober. Die Theatergruppe kehrt mit dem heiteren Lustspiel „Rendezvous im Kuhstall“ nach drei Jahren auf die Bühne zurück. Ähnlichkeiten mit einer TV-Sendung sind nicht zufällig.

Unter großem Gezeter versucht Rosl, ihren schicken Sessel zurückzuerobern, doch Regieassistentin Jessica hält dagegen. Und deren Chef Hugo erklärt: „Das ist vollkommen ungeeignet als Kulisse für unsere Fernsehsendung ,Rendezvous im Kuhstall'.“ Viel zu modern sei die Familie eingerichtet, findet der Regisseur und Kameramann. Etwas Rustikaleres muss her, glaubt er und verpasst der Einrichtung mit dem Bild von einem röhrenden Hirsch noch den letzten Schliff.

Für ihr Comeback nach der Corona-Zwangspause hat sich die Theatergruppe der Palatia Böhl ein Stück vorgenommen, das ganz bewusst die RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ aufs Korn nimmt. Denn auch in „Rendezvous im Kuhstall“ von Regina Harlander sucht ein Jungbauer nach einer Frau, die nicht nur sein Herz erobert, sondern auch ein Faible fürs Landleben hat. „Dabei werden alle Klischees bedient“, verspricht Regisseurin Silvia Calles, die selbst als neugierige Nachbarin Gerda im Stück mitspielt.

Leichte Kost nach Pause

Trotz der langen Pause sind viele Darsteller der Gruppe treu geblieben, und neue sind hinzu gekommen, so dass es kein Problem war, alle Rollen zu besetzen. Schon im April haben die Schauspieler mit den Leseproben begonnen. Seit Anfang August proben sie auf der Bühne der VT-Halle in Böhl, wo sie allerdings noch ohne Kulissen auskommen müssen. Bis zur Premiere am 15. Oktober sollen dort ein Bauernhaus, ein Wirtschaftsgebäude und ein Kuhstall zu sehen sein. Alles also, was man für so eine Hofwoche braucht, bei der die Kandidatinnen ihren Bauern näher kennenlernen können.

Bevor es soweit ist, muss aber noch Moderatorin Minka Brause (Anke Rudy) anreisen, um dem Jungbauern Josef (Alexander Holtkamp) die Briefe der Bewerberinnen zu überreichen. Den „überraschenden“ Besuch bereiten Regisseur Hugo (Markus Hendel) und Assistentin Jessica (Lena Kleiber) akribisch vor, damit auch ja „alles ganz natürlich“ rüberkommt. Josefs Eltern Rosl (Martina Hartmann) und Ludwig (Willi Wittmann) haben derweil den ersten Schrecken überwunden. Als Rosl Nachbarin Gerda ihrer Tochter Lisa (Susanne Holtkamp) von den bevorstehenden Dreharbeiten berichtet, klingt sie sogar ein wenig aufgeregt.

Anspielungen auf den Heimatort

Im Beisein seines Freundes Max (Michael Oppinger) entscheidet sich Josef für die Polin Natalia (Silke Schmitt) und Ramona aus Österreich (Bianca Diener). Das Publikum darf gespannt sein, ob am Ende tatsächlich eine der beiden Damen die große Liebe des Bauern wird. Bis zur Entscheidung gibt es auf jeden Fall eine Menge zu schmunzeln. Und eine gehörige Portion Lokalkolorit, denn die Palatia-Theatergruppe spielt das eigentlich bayrische Stück auf Pfälzisch und mit Anspielungen auf Böhl-Iggelheim.

Sie habe ganz bewusst eher leichte Kost gewählt, sagt Silvia Calles. „Man sehnt sich im Moment nach einfachen Dingen“, ist sie überzeugt. Es sei ihr durchaus auch schwer gefallen, nach der langen Pause wieder in die Probenarbeit hineinzufinden. „Irgendwie fühlt es sich noch unwirklich an“, so Calles. Doch insgesamt ist der Truppe die große Vorfreude anzumerken. Und obwohl bei den Proben viel gelacht wird, sind doch alle konzentriert bei der Sache und versuchen, Regieanweisungen gleich umzusetzen.

Tradition bleibt auch nach Vereinsfusion

Nun hoffen die Laienschauspieler, dass auch beim Publikum noch große Lust auf Theater besteht. „Wir haben schon ein bisschen Bedenken wegen Corona. Kommen die Leute? Bekommen wir wieder Auflagen?“, sagt Michael Knebel, Vorsitzender der SG Böhl-Iggelheim, zu der auch die Theatergruppe seit der Fusion der beiden Fußballvereine gehört. Wer sich nun Sorgen macht, dass diese Verschmelzung die jahrzehntelange Theatertradition in Böhl beenden könnte, den beruhigt Peter Baumann, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit der Gruppe kümmert: „Theater wird weiter gespielt – demnächst dann unter dem Namen SG Böhl-Iggelheim.“

Noch Fragen?

Die Theatergruppe der Palatia Böhl führt das Stück „Rendezvous im Kuhstall“ an den Samstagen, 15. und 22. Oktober, sowie freitags und samstags, 28./29. Oktober und 4./5. November, jeweils um 19.30 Uhr in der VT-Halle, Lindenstraße 6c, in Böhl auf. Karten gibt es für zwölf Euro im Vorverkauf ab Anfang September per E-Mail an theater-boehl@gmx.de oder unter Telefon 06324 9714245 (17 bis 21 Uhr).