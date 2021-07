Ein 80 Jahre alter Autofahrer hat am Montag um 15.30 Uhr auf der L534 zwischen Waldsee und Speyer aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei blieb der Fahrer unverletzt. Seine 73-jährige Beifahrerin erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Aufprall entstand an dem Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden.