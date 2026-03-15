Ein Auto hat am Samstagnachmittag in Dannstadt ein Kleinkind auf einem Gehweg erfasst. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.15 Uhr in der Ute-Ruhnke-Straße. Der Zweijährige fuhr mit einem Tretroller auf dem Bürgersteig, während sein Vater hinter ihm ging. An einer Einmündung bog eine 19-jährige Autofahrerin in einem zu engen Bogen ab, geriet auf den Gehweg und touchierte das Kind am Bein. Der Junge kam nach der Erstversorgung ins Krankenhaus, konnte aber am Sonntagnachmittag ohne schwerwiegende Verletzungen wieder entlassen werden.