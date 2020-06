Ein 32-Jähriger hat am Freitag zwischen 10.45 und 11.20 Uhr seinen Wagen auf dem Real-Parkplatz in Mutterstadt rechts neben einem silbernen Auto geparkt. Als der junge Mann vom Einkauf zurück kam, bemerkte er laut Polizei einen frischen Streifschaden an seiner Fahrerseite. Er vermutet, dass der Schaden von dem silbernen Wagen stammt, der neben seinem Auto geparkt war. Das Fahrzeug wird wie folgt beschrieben: silbern, Mercedes Benz A- oder B-Klasse mit einem Altschaden vorne rechts. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.