Auf der B39 zwischen Dudenhofen und Hanhofen ist es am Mittwochabend gegen 21.35 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Teleskopstapler und einem Auto gekommen. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein 36-jähriger Autofahrer aus Altdorf, der in Richtung Neustadt unterwegs war, den vor ihm fahrenden Stapler eines 25-Jährigen zu spät, sodass er nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen wollte. Dabei stieß der Autofahrer jedoch gegen das Heck des Teleskopstaplers, woraufhin sich sein Fahrzeug überschlug. Das Auto blieb in einem Graben liegen, es entstand Totalschaden. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-jährige Staplerfahrer aus Neustadt blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 500 Euro.