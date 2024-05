Es muss nicht immer Schorle sein. Zumindest nicht, wenn es eine so große Auswahl an Biersorten gibt, wie auf dem Waldseer Bierfest am Samstag in der Sommerfesthalle. Für den ASV Waldsee ist die Organisation der Veranstaltung eine Mammut-Aufgabe.

Rund 100 Helferschichten sind beim Bierfest des ASV Waldsee zu besetzen. Da müssen alle Abteilungen mit anpacken. Jede hat ihren eigenen Stand. „Bei den Fußballern hat der Abteilungsleiter einen Helferplan gemacht. Wer zu der eingetragenen Zeit nicht kann, muss selbstständig seine Schicht tauschen oder für Ersatz sorgen“, sagt der ASV-Vorsitzende Alex Krieger. Das Konzept funktioniere sehr gut. „Wenn man über eine Whatsapp-Gruppe fragt, wer helfen kann, dann ist der Zuspruch dagegen gering“, hat er festgestellt. Persönliche Ansprache führe da eher zum Ziel.

Froh ist Krieger, dass es auch genug Helfer für das Küchenteam um Lukas Römer und Lukas Reinle gibt. Der Job sei nicht so beliebt, denn die Helfer bekommen nicht mit, was in der Halle gerade abgeht, sondern stehen an der Fritteuse oder dem Waschbecken. „So ein Projekt schweißt den Verein zusammen, das packen nicht viele Vereine“, sagt Krieger.

Nicht nur Bier im Angebot

Weil alle mit anpacken, ist es möglich, wieder rund 20 Sorten Bier anzubieten. Manche haben da ihre Favoriten: die Schlange vor dem Mallersdorfer Klosterbräu ist meistens lang. Ein Weizen bei warmen Temperaturen geht auch immer gut, andere nutzen die Gelegenheit, einige Sorten durchzuprobieren. Die Auswahl ist groß: Biere aus der Region und aus Bayern gibt es etliche. Dazu kommen Kölsch, Biere von der grünen Insel und – neu im Programm – Staropramen aus Tschechien. „Wir haben vorgesorgt, es ist genug da“, versichert Krieger, angesprochen auf die Engpässe beim Gerstensaft im vergangenen Jahr. Es muss also nicht immer Schorle sein, aber es kann durchaus, denn selbstverständlich gibt’s auch das Pfälzer Getränk und nicht alkoholische Getränke auf dem Bierfest. Dazu gibt es Gegrilltes, Currywurst, vegetarische Alternativen, Flammkuchen und Fleischkäsebrötchen.

Neu in diesem Jahr: An den beiden größten Ständen kann bargeldlos gezahlt werden. „Wenn das gut läuft, können wir das in Zukunft noch ausweiten“, sagt Alex Krieger.

Los geht es mir dem Bierfest in Waldsee am Samstag, 1. Juni, um 18 Uhr. Um 19 Uhr sticht Ortsbürgermeisterin Claudia Klein das erste Bierfass an. Ab 20 Uhr spielt Flash 'K' Swag (Fläschkeesweck), eine Partyband aus der Südpfalz.