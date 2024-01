„Unsere Welt ist schön“, das ist der überaus optimistische Titel einer Ausstellung, zu der der Rhein-Pfalz-Kreis ins Mutterstadter Rathaus einlädt. Die Vernissage ist am Freitag, 26. Januar, ab 19 Uhr. Gezeigt werden die Werke der Mutterstadter Künstlerin Anna Susanne Schell-Strobel.

Anna Susanne Schell-Strobel hat sich der abstrakten Acrylmalerei verschrieben. In der Ausstellung werden 50 ihrer Exponate gezeigt, die sich „durch Leichtigkeit, Dynamik und Freude in Farbe und Kontrast auszeichnen“, ist in der Ankündigung zu lesen. Die Besucher erwarte ein „wahres Feuerwerk an Farben mit einer Flut an Kontrasten und Hintergründen“. Anna Susanne Schell-Strobel ist eine Mutterstadterin durch und durch. Fast 30 Jahre lang führte die heute 56-Jährige im Ort eine Naturheilpraxis und ein Naturkosmetikinstitut. In der Corona-Pandemie entdeckte sie die Liebe zur abstrakten Acrylmalerei und fand eine neue Berufung, die sie seither mit Leidenschaft ausübe. Die verschiedenen Techniken, Strukturen, die Farblehren und Formen habe sie sich autodidaktisch beigebracht. „Über allem steht ihr künstlerisches Talent und ihre Hingabe zu ihrer Arbeit: So hat sie bereits in ihrer kurzen Schaffenszeit ihren eigenen, unverwechselbaren Kunststil entwickelt“, schreibt der Veranstalter. Die Betrachtenden sollen mit den Bildern „in unsere schöne Welt“ entführt werden. „Für Fantasie und individuelle Assoziationen sowie Interpretationen bleibt viel Raum“, beschreibt die Künstlerin ihre Intention.

Noch Fragen?

Zur Vernissage für die Ausstellung „Unsere Welt ist schön“ am Freitag, 25. Januar, 19 Uhr, sind alle Kunstinteressierten ins Mutterstadter Rathaus eingeladen. Edi Strobel wird musizieren. Anschließend sind die Werke vom 26. Januar bis 8. März im Rathaus zu sehen.