Zwei kaputte Außenspiegel – das ist Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen zwei sich begegneten Autos am Dienstag gegen 10.45 Uhr. Einer der Fahrer beging Unfallflucht. Wie die Beamten mitteilen, sind sich in der Fußgönheimer Hauptstraße, Höhe Hausnummer 20, zwei Pkw zu nahegekommen, die linken Spiegel an beiden Autos wurden beschädigt. Nach Angaben der 49-jährigen Geschädigten hatten zunächst beide Fahrer angehalten und den Schaden begutachtet. Danach sei der Fahrer des anderen beteiligten Autos mit den Worten, sein Spiegel sei ja auch beschädigt, ohne Angabe seiner Personalien weitergefahren. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 70 Jahren mit grauen Haaren und Bart gehandelt haben. Dieser sei vermutlich mit einem Renault unterwegs gewesen. Der Schaden am Fahrzeug der Geschädigten beläuft sich auf circa 150 Euro. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, möchte sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 oder mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung setzen. Die Beamten sind auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de erreichbar.