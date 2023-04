Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Asylbewerberunterkunft in der Schlichtstraße in Waldsee sind mehrere Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Demnächst sind dort weitere Tests vorgesehen. Bei der Impfung sind dagegen noch Fragen offen.

Die Infektionen seien bei einer Schnelltestung am Dienstag nach Pfingsten festgestellt worden, informiert Toni Krüger (Grüne), Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Rheinauen, auf Anfrage.