In der Mitgliederversammlung des Sozialvereins Kunterbunt am Mittwoch gaben Vorsitzende Andreas Rech und die Leiterin des Familienbüros, Andrea Hettmannsperger, einen Überblick über die Arbeit 2023. „Die Asylarbeit prägt weiterhin mein Tun“, sagte Hettmannsperger.

Derzeit leben laut Hettmannsperger 152 geflüchtete Menschen in Bobenheim-Roxheim, davon seien 117 Personen anerkannt, 35 im Verfahren und 60 aus der Ukraine. Im Gegensatz zu früher seien die Probleme komplexer – Anerkennung der Ausbildung oder des Berufs und Familiennachzüge dauerten aus ihrer Sicht sehr lange. Erschwert worden sei die Arbeit durch den Hacker-Angriff bei der Verwaltung im Rhein-Pfalz-Kreis. So sei es seit Oktober nicht möglich, einen Pass zu beantragen, der benötigt werde, um ein minderjähriges Kind nach Deutschland zu holen. Ein Problem für Frauen, die Sprachkurse besuchen möchten, sei es, dass sich die Zeiten oft nicht mit den Betreuungszeiten ihrer Kinder in der Kita deckten.

„Gut angenommen wurde unser Sprachkurs für Vorschulkinder.“ Nach personellen Anlaufschwierigkeiten würden seit Anfang Februar erneut 14 Kinder unterrichtet. An zwei weiteren Nachmittagen böten zwei Frauen eine Wiederholung des Erlernten an. Zwei Sprachkurse für Erwachsene fanden 2022 statt. Seit Januar gebe es nur noch einen. Ukrainer benötigten wenig Unterstützung. Viele seien privat untergebracht und erhielten dort die notwendige Hilfe. Viele Dinge seien zudem geregelt, die die Asylarbeit zuvor und für andere Nationalitäten arbeitsintensiv machten.

Vier Eltern-Kind-Kreise treffen sich im Gemeindehaus. Sechs Jugendliche hätten sich nach einem Babysitter-Kurs neu in die Vermittlungskartei des Familienbüros aufnehmen lassen. Tagespflegepersonen werden laut Hettmannsperger nur noch selten nachgefragt. Im Bereich der literarischen Früherziehung wurde das Angebot in Kooperation mit der Gemeindebücherei ausgeweitet. Sommerferienfahrten für Kinder werden angeboten. 90 Prozent der Kosten würden übernommen. Die Betreuungsangebote in den Oster- und Herbstferien könnten aufgrund des Fachkräftemangels weiter nicht stattfinden. „Qualifiziertes Personal sei schwer zu finden.“

Umfangreich ist die Liste der Projekte des Sozialvereins, die von der Vorsitzenden Andreas Rech vorgestellt wurde. Neben finanziellen Hilfen für Bedürftige wurde unter anderem der Betrieb der Kleiderkammer, die musikalische Förderung von Kindern und die Lebensmittelausgabe mit der Frankenthaler Tafel gebannt. „Der Sozialverein feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen“, sagte Rech. Am 23. September soll aus diesem Anlass ein Kinderfest ausgerichtet werden.