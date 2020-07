Ein defektes Bauteil hat laut Kreisverwaltung den Fehlalarm im Mutterstadter Aquabella ausgelöst. Im Kreisbad bestand am frühen Dienstagabend der Verdacht, dass Chlorgas ausgetreten ist. Rund 30 Personen, die sich zu dieser Zeit im Schwimmbad aufgehalten haben, mussten das Gelände sicherheitshalber verlassen. Einsatzkräfte des Gefahrstoffzugs des Rhein-Pfalz-Kreises nahmen Messungen vor und konnten letztlich Entwarnung geben. Auch die Freiwillige Feuerwehr Mutterstadt war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die technischen Anlagen des Aquabella würden alle sechs Monate geprüft und gewartet, teilt die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, zuletzt am 6. Juli. Mängel seien dabei nicht aufgetreten. „Das nunmehr betroffene Bauteil fiel wider Erwarten überraschend aus“, heißt es von der Verwaltung. Das Aquabella-Personal habe umsichtig und vorbildlich auf die Situation reagiert. Das Mutterstadter Kreisbad hatte am Mittwoch bereits wieder regulär geöffnet.