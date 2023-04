Der Antrag eines Anwohners der Speyerer Straße in Fußgönheim, einen Parkplatz gegenüber der Einfahrt seines Hauses zu entfernen, wird abgelehnt. Das ist das Ergebnis einer Diskussion in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Der Anwohner hatte seinen Antrag damit begründet, dass er mit seinem Wohnmobil nur schlecht in die Einfahrt komme, wenn auf dem Parkplatz ein Fahrzeug steht. Es sei machbar, mit einem Wohnmobil in die Einfahrt zu fahren, so die überwiegende Meinung der Ratsmitglieder. Verwiesen wurde auf ein höchstrichterliches Urteil, dass beim Ein- und Ausfahren dreimaliges Rangieren zumutbar ist. Es wurde befürchtet, einen Präzedenzfall zu schaffen, wenn dem Antrag zugestimmt wird. Denn dann würden auch andere Fußgönheimer fordern, dass gegenüber oder neben ihren Ausfahrten keine Parkplätze sein dürfen. Unzufrieden mit der Entscheidung war Eckhard Koch (CDU). Man solle Bürger, die nicht auf der Straße parken, indem sie einen Hof oder eine Garage nutzen, unterstützen, so Koch.